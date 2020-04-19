خاص.. رامي صبري يكشف تفاصيل أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية"

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كشف الفنان رامي صبري عن أعماله القادمة، وعن الأغنية الجديدة التي يستعد لطرحها في رمضان 2020، وعن إسم المسلسل الذي تواجد به الأغنية.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال:"انتهيت من تسجيل أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية" الذي سيعرض في رمضان 2020، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى".





واستكمل حديثه قائلاً:"عندما سمعت الأغنية لأول مرة، أعجبتني كثيراً، ووافقت على غنائها منذ اللحظة الأولى".





وأضاف قائلاً:"سوف يكون في المسلسل الكثير من الأغاني، ولكن أنا أقوم بغناء أغنية واحدة، وأتمنى أن تعجب الجمهور".



يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.









تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي.