بدون جمهور.. حكيم يحيي حفل شم النسيم على ضفاف النيل غدًا

Advertisements

يحيي المطرب حكيم، حفلًا غنائيًا بمناسبة شم النسيم على ضفاف النيل، وذلك غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.



يذاع حفل حكيم، على قناة ON بأحدي الاماكن علي ضفاف النيل بدون جمهور احترامًا لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهور في الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة المواطنين.



يقدم حكيم لأول مرة أغنية " رمضان كريم " أمام الكاميرات تزامنًا مع حلول الشهر المبارك.



كما يقدم حكيم مجموعة من أغانية الشهيرة وبعض من أغنيات ألبومه الجديد " الراجل الصح، قلبي يا ناس،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى،،الجارسون، رقصونى،آه بحبه".



ومن الجدير بالذكر أن أغاني الألبوم الجديد للمطرب حكيم، حققت نسب مشاهدة عالية عقب طرحها على القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

