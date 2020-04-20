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خطوة بخطوة.. طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين في ظل ما تشهده الدولة من الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالمية وتجنبًا لتراكم المديونيات على المواطنين، قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتقديم بعض النصائح لمستهلكي مرفق الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية وكانت النصائح المقدمة للمواطنين هي أن يحرصوا على الالتزام بسداد فواتير الكهرباء الشهرية عن طريق المنافذ الإلكترونية وذلك بشكل منتظم منعًا لتراكم المديونيات على المواطنين.

وتستعرض " الفجر" طرق السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء فيما يلي:

1- عن طريق الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (اضغط هنا).

2- عن طريق 60 ألف نقطة تحصيل فواتيرالتابعة لشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي:"مكاتب البريد،مصاري، أمان، وقتي، سداد، ممكن،ضامن، البنك الزراعي،).Bee،

3- وعن طريق أيضًا 120 ألف نقطة لشركة فوري لتحصيل الفواتير على مستوى الجمهورية.

4- عن طريق بنوك " الأهلي،بنك مصر،بنك الإسكندرية،بنك أبوظبي الإماراتي، بنك عودة، بنك الإسكان والتعمير، بنك قناة السويس، بنك بلوم، بنك كرديت أجريكول بنك CIB، وبنك QNB وبنك NBK أو من خلال تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال "Play Store،App Store" إلى جانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى أنحاء الجمهورية.

5- عن طريق شركات المحمول من خلال تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على
"Play Store،App Store" أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من "Play Store،App Store".

6- عن طريق تطبيق المحمول "خدمات الكهرباء الذكية" (اضغط هناوذلك لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وعن طريق هذا التطبيق يتم تقديم الخدمات لجميع العملاء وتم نشره على 
play store حيث يقدم 3 خدمات وهي " إبلاغ القراءة،إستعلام فاتورة، سداد فاتورة ".

7- عن طريق الخدمة المقدمة على بوابة التحول الرقمي (اضغط هنا) وذلك لسكان محافظة بور سعيد حيث يمكنهم إستخدام هذه الخدمة على بوابة التحول الرقمي.

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كورونا الكهرباء الفواتير

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