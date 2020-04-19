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نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه جاري إنشاء مجزر "نصف آلي" بتكلفة 40 مليون جنيه في حصة شبشير ويقع علي مساحة 30 قيراط بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالي مركزى طنطا والمحلة ويستوعب أكثر من 1680 رأس يوميًا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لأعمال الإنشاء بالمجزر، والتي رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.

أكد نائب محافظ الغربية، انه سيتم الإنتهاء من أعمال الإنشاء خلال 8 شهور، موضحا أن الهدف من إنشاء المجزر هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه نائب المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقًا للإشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا برصف الطريق المؤدى إلى المجزر.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

 



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور
نائب محافظ الغربية: مجزر "نصف آلي" في حصة شبشير بتكلفة 40 مليون جنيه.. وانتهاء الأعمال خلال 8 شهور

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