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بيكهام يحسم من الأفضل بين ميسي ورونالدو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أكد الدولي الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، لا يرتقي إلى مستوى غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

وقال نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأرجنتينية: "ميسي لاعب فريد من نوعه، وليس هناك لاعب آخر مثله.. رونالدو، الذي بالتأكيد لا يصل إلى مستوى ميسي، أفضل من الجميع".

أما بالنسبة للقاء دوري أبطال أوروبا الذي واجه فيه بيكهام مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، نادي برشلونة في نسخة موسم 2012-2013، فقد علق صاحب الـ44 عاما قائلا: "كنا متقدمين على برشلونة في النتيجة، وعندما دخل ميسي تمكنوا من التسجيل، بالرغم من سني آنذاك، إلا أنني كنت أستمتع باللعب وفريقنا كان جيدا في كلتا المباراتين، قدمنا أشياء جعلتنا فخورين بما فعلناه، ولم نخسر ضدهم".

يذكر أن برشلونة تعادل مع سان جيرمان حينها 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في "كامب نو"، ويتأهل "البارسا" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصطدم ببايرن ميونخ، الذي هزمه بسباعية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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