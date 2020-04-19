أستاذ صحة عامة: مريض ضغط الدم ممنوع من تناول الفسيخ (فيديو)

أوصت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، بتقليل تناول كميات الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم، مطالبة المواطنين الالتزام بالمنزل واتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومنع التجمعات سواء بين الأقارب أوالجيران حتى لا ينقل المرض، معلقة: "ممكن مريض بالفيروس حاضن للمرض ويقوم بعدوى العائلة.. هتكون ضربة قاضية".





وحذرت الدكتورة مايسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مريض ضغط الدم ممنوع من تناول الفسيخ لأنه قد يؤدي إلى الوفاة"، كما نصحت مريض القلب بتجنب تناول الفسيخ والرنجة، مناشدة المواطنين بضرورة التواصل مع الأطباء لاستشاراتهم في إمكانية تناول الفسيخ من عدمها".





كما وجهت أستاذ الصحة بطب القاهرة بضرورة الإكثار من شرب المياه بعد أكل الفسيخ والرنجة فضلا عن تناول الخضروات بكثرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



