"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات لمديري المديريات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تضمنت، ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية، على توافر وجودة كافة السلع الغذائية، بالأسعار المناسبة، خاصة المهمة والضرورية منه بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا،وحتى الساعة الخامسة مساء خلال شهر رمضان، وتسمح للمخابز المستثناه بالعمل حتى التاسعة مساء، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا للظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجه المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.





وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للموصفات والأوزان والأسعار المقررة.





وأشارت إلى أهمية متابعة منافذ "اهلا رمضان" وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، بالإضافة إلى متابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة(العامة والمصرية) والمجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وشددت على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات الخدمة.





وأكدت استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية لموسم 2020 على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.





ونوهت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.