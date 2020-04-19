خبير اقتصادي: لولا تدخل الدولة بالوقت المناسب لكانت خسائر كورونا أعلى بكثير

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الطيران شهد النصيب الأكبر من الخسائر بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم كله.





وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران بالعالم خسائر تبلغ 314 مليار دولار.





وأشار إلى أن بدء الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية مبكرًا قلل حجم الخسائر بالمقارنة مع الدول الأكثر، متابعًا: "لولا تدخل الدولة المصرية في التوقيت المناسب لكانت الخسائر أعلى بكثير".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



