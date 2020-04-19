شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

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تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت ياسمين صبري فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهى تغازل جمهورها بإبتسامة جذابة.







يشار إلى أن ياسمين عقدت قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.



ولفتت ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها في عقد القران، حيث ظهرت بفستان تم تداول سعره بـ1012 دولار أي مايقرب من 16 ألف جنيه مصري، والحذاء الأبيض المموه بـ«التايجر» يبلغ سعره 745 دولار أي ما يقرب من 12 ألف جنيه مصري.



كما يذكر أن ياسمين صبري تخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "فرصة تانية"، ويشاركها في البطولة كلا من "دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.