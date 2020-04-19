كارتيرون يعلق مصير أجانب الزمالك

ينتظر الجميع معرفة مصير اللاعبين الأجانب في نادي الزمالك خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب في فرق الدوري المصري إلى 4 لاعبين فقط..

وقام مجلس إدارة القلعة البيضاء بمطالبة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق بحسم ملف الأجانب في الفريق خلال الفترة القادمة.

وسيعقد كارتيرون جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الفترة القادمة لمناقشة ملف الأجانب في الفريق في الفترة القادمة واللاعبين الذين سيرحلون عن النادي.

يذكر أن نادي الزمالك يمتلك في صفوفه كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو.