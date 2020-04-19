Advertisements

كم ستبلغ قيمة مبابي بعد أزمة الكورونا؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:53 م
مبابي
مبابي
هناك العديد من الأصوات التي تتنبأ بالوضع المالي لنوادي كرة القدم بعد النجاة من وباء فيروس كورنا، الذي اجتاح مختلف دول العالم وأدى إلى شلل تام في جميع مناحي الحياة، ومنها الرياضية.

وفي ظل الوضع الحالي، وتراجع الأرباح من كرة القدم، يتوقع أن تغير بعض الأندية، وخاصة الكبيرة منها، استراتيجيتها وسياستها في سوق انتقالات اللاعبين، التي تصرف فيها أمول طائلة.

ودق السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، دانيال كوهين بنديت، ناقوس الخطر حول أهم المواهب الكروية في بلاده، كيليان مبابي، الذي يعد حاليا أعلى لاعبي كرة القدم قيمة، حيث يقدر سعره بنحو 200 مليون يورو.

وكتب كوهين بينديت في عموده لـ"كويست فرانس"، أن قيمة مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات المقبلة ستكون أقل بكثير مما كانت عليه قبل شهر أو شهرين.

وتابع السياسي الفرنسي المعروف بصراحته: "غدا، بعد أزمة فيروس كورونا، مبابي لن يكلف أكثر من 35 أو 40 مليون يورو، بدلا من 200 مليون يورو".

وأكمل: "هذه الأزمة ستقضي على اللاعقلانية في الرياضة الاحترافية، الأمر يبدو كما لو كان قد حدث هجوم نووي ويتوجب إصلاح الأمر، ولكن وفقا لقواعد مختلفة، سيكون هناك تنظيم جديد بحكم الواقع الحالي، إعادة التنظيم هذه سشمل ليس رواتب اللاعبين فحسب، وإنما أيضا حقوق الدعايا والإعلانات. وعلينا تحطيم نظام الوكلاء، أولئك الذين يقومون بصفقات باهظة في كرة القدم".

يذكر أن نادي ريال مدريد أبدى في وقت سابق اهتمامه بالتعاقد مع مبابي، ولكن مع ظهور الأزمة الحالية، سينتظر حتى صيف العام 2021 للنظر في إمكانية ضم اللاعب أو لا.

أخبار تهمك

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ ساعة

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علاج سموم يوجه تحذيرا عاجلا لمخزني الفسيخ في الثلاجات

منذ نصف ساعة

ميسي يطلب مبلغاً خرافيا لتجديد عقده مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ 40 دقيقة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

09:03 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم