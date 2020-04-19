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الهلال الأحمر في الباحة يشارك بـ 20 فرقة إسعافية لمواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الخدمات الطبية الإسعافية ميدانياً، بجاهزية 15 مركزاً إسعافياً في جميع محافظات ومدينة الباحة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن عدد الفرق العاملة قرابة 20 فرقة إسعافية وتزيد أعداد الفرق بأوقات منع التجوال ، حيث تتلقى غرفة العمليات البلاغات الاسعافية الطارئة عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏على عدة لغات، مبيناً أن عدد المكالمات الواردة من بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة مايقارب 2800 بلاغ اسعافي.

وأشار الزهراني إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية الميدانية كما يتواجد قيادات الشؤون الإسعافية و القيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة العمليات لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم أفضل الخدمات مع استمرارية الدعم من الأقسام المساندة إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها كما يتم الدعم من كافة الاقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمسانده المستمره من فرق الدعم وفرق التطوع.

‏‎وضمن الخطة المفعله لإدارة الشؤون الاسعافية يتم تعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف بشكل مستمر وكذلك المباني للفرع و غرفة العمليات و المراكز الإسعافية بالمنطقة وتعقيم سيارات الاسعاف و التي تحظى بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ اشتباه وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر. وكذالك تعقيمها وقائياً، كما يتم بشكل مستمر متابعة الخطط التشغيلية للشؤون الاسعافية ورفع جاهزية المراكز الاسعافية والفرق الميدانية، كما نوه الزهراني بأن طلب تصريح للحالات غير الطارئة تكون من تطبيق أسعفني.










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يشارك مواجهة منع تجول كورونا الهلال الأحمر إسعافية 20 فرقة

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