بومبيو: على الصين أن تكون صريحة مع العالم بشأن كورونا





نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الناطق باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يدعو فيه حكومة جمهورية الصين الشعبية لكي تكون صريحة مع العالم، في المعلومات التي تخص انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال بومبيو: إن "على الحكومة الصينية أن تكون صريحة مع العالم، لأن الصراحة أحد أفضل طرق التعاون، وعليهم أن يُطلعوا العلماء في كافة أنحاء العالم على ما حدث بالتحديد، وتفاصيل بداية تفشي فيروس كورونا".





​وكان مايك بومبيو، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأن دور الصين في الجائحة العالمية لفيروس كورونا من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، ما أدى إلى انتشاره في العالم.



