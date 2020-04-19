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بومبيو: على الصين أن تكون صريحة مع العالم بشأن كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:44 م
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الناطق باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يدعو فيه حكومة جمهورية الصين الشعبية لكي تكون صريحة مع العالم، في المعلومات التي تخص انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بومبيو: إن "على الحكومة الصينية أن تكون صريحة مع العالم، لأن الصراحة أحد أفضل طرق التعاون، وعليهم أن يُطلعوا العلماء في كافة أنحاء العالم على ما حدث بالتحديد، وتفاصيل بداية تفشي فيروس كورونا".

​وكان مايك بومبيو، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأن دور الصين في الجائحة العالمية لفيروس كورونا من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، ما أدى إلى انتشاره في العالم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,359 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 162 ألف حالة وفاة، وأكثر من 606 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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