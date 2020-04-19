Advertisements

ميسي يطلب مبلغاً خرافيا لتجديد عقده مع برشلونة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
وكالات

أفاد موقع لو10سبورت، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يطلب زيادة كبيرة في راتبه، لتجديد عقده مع النادي الإسباني.


ينتهي عقد "البولغا" مع البارسا في صيف 2021، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو.


في حين يجري برشلونة مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى عام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعّد لاتفاق نهائي.


ويشترط صاحب 32 عاماً رفع راتبه بمقدار 10-15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد، كما أنه من ضمن شروط ميسي، إعادة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.


وستسعى إدارة برشلونة بكل قوة لتلبية مطالب ميسي، اعتقاداً منها أن ذلك من شأنه إخفاء المشاكل الحالية في النادي.

أخبار تهمك

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ يوم

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ 39 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ ساعة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علاج سموم يوجه تحذيرا عاجلا لمخزني الفسيخ في الثلاجات

منذ نصف ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميسي يطلب مبلغاً خرافيا لتجديد عقده مع برشلونة

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

09:03 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم