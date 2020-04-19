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أستاذ علاج سموم يوجه تحذيرا عاجلا لمخزني الفسيخ في الثلاجات

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم بالقصر العيني، إن خطورة تناول الرنجة أقل من الفسيخ، نظرا لأنه يتم وضع الرنجة على النار، وبهذا نقتل أي بكتيريا موجودة بها.

ووجه "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، تحذيرا للمواطنين الذين يخزنون فسيخ في "الفريزر"، قائلا: "لو بتخزن فسيخ في الفريزر والكهرباء قطعت لمدة كبيرة عليه.. كده هيكون باظ".

وأوضح أستاذ علاج السموم بالقصر العيني، أنه إذا شعر الشخص بعد تناول الفسيخ بإسهال، وارتفاع في الحرارة، فيجب أن يتوجه لطبيب، ولا يشترط مركز السموم.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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فسيخ شم النسيم رنجة بوابة الفجر الفجر

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