Advertisements

حزمة محفزات وإعفاءات جديدة بواحة دبي للسيليكون

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:13 م
واحة دبي للسيليكون
واحة دبي للسيليكون
 أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها إضافة إلى قاطني وحداتها السكنية وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع.

وأقرت سلطة الواحة عددا من الحوافز الاقتصادية الشاملة استكمالا للجهود المبذولة من حكومة دبي تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتبارا من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات بالإضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

كما تستفيد هذه الفئة من خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد وخصم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة وحسم 25% من رسوم التسويق وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة عند التجديد والسماح لهذه الفئة بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: حزمة الإعفاءات والمحفزات التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال ومساندة مجتمع الواحة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع التداعيات العالمية لجائحة "كوفيد - 19 " وتوفير الدعم المجتمعي اللازم في ظل الالتزام النوعي لكافة الفعاليات الاقتصادية والقطاعات المجتمعية بالإجراءات الاحترازية والخطوات الصحية الوقائية التي تنفذها دبي ودولة الإمارات في إطار خطة التعقيم الوطني الشاملة.

وأضاف: هذه المبادرة التي تنفذها سلطة واحة دبي للسيليكون هي جزء من ثقافة الشراكة التي أرستها منذ تأسيسها مع قطاعات الأعمال والمجتمع فيها وتأتي لتعزز الثقة المتبادلة بينها وبين شركائها وسكان الواحة لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة عبر الحرص على تكامل الجهود وضمان استدامة الفرص لمستقبل تعود فيه وتيرة الأعمال إلى مستويات أفضل.

وأقرت سلطة الواحة حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" مقرا لأعمالها بما في ذلك الإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020.

كما يمكن لرواد الأعمال في "ديتك" الاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى ثلاثة أشهر والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة ويحظى المستفيدون من نظام المكاتب المرنة والثابتة بفرصة تسديد الإيجار على ست دفعات لدى التجديد والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.

وأقرت سلطة الواحة إمكانية توفير خطط دفع مرنة للشركات العاملة في المباني المملوكة من قبلها، شملت الإجراءات إلغاء رسوم الخدمة من تاريخ 15 مارس حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب وتأجيل الدفعات للأشهر الثلاثة القادمة اعتبارا من أبريل 2020 وتوزيعها بالتنسيق مع إدارة المالية في الواحة على فترة ستة أشهر عقب انتهاء مدة التأجيل مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول وإفساح المجال أيضا للدفع من خلال أقساط شهرية ميسرة وفق الشروط والأحكام المرافقة لهذه الإجراءات والإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020 والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة والاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

من جهة أخرى، تستفيد الشركات الجديدة من عدد من المزايا أيضا تشمل فترة سماح من القيمة الايجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020 وخصم يصل إلى 10% على القيمة الايجارية وإلغاء رسوم الخدمة حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب والعديد من المزايا الأخرى.

أما على مستوى الوحدات السكنية المملوكة من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون فقد تم أيضا تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين مع توزيعها لدفعها بعد ذلك خلال الفترة المتبقية من مدة عقد الإيجار مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول ومنح خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واحدة دبي للسيلكون محفزات جديدة كوفيد - 19 فيروس كورونا

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن شكاوى صعوبة استخدام التكنولوجيا في إجراء البحث

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

أستاذ علاج سموم يوجه تحذيرا عاجلا لمخزني الفسيخ في الثلاجات

منذ نصف ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ أقل من ساعتين

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ يوم

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يطلب مبلغاً خرافيا لتجديد عقده مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 3 ساعات

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ 40 دقيقة

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مكة - السعودية | الإسكان تربط الكهرباء بعقد "إيجار"

الامارت تصدر 163 تصريحا تجاريا للشركات المرخصة بالمناطق الحرة بدبي

4 % انخفاض بمتوسط إيجارات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثالث

دائرة المالية تدشن محفظة "نقودي" الرقمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية

تجديد 34.250 رخصة تجارية تلقائياً في دبي خلال النصف الأول

التفاصيل الكاملة للتطبيق السعودية المرحلة الأولى من "الإقامة المميزة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

09:03 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم