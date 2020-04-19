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شاهد.. رامز جلال ينشر أول فيديو من برنامجه الجديد "مجنون رسمي"

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:11 م
رامز جلال
رامز جلال
سيدة صادق
شارك الفنان رامز، جلال جمهورة برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي سيعرض في شهر رمضان 2020 وذلك بغرض الترويج للبرنامج عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلق "رامز"علي الفيديو قائلاً:"بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، "رامز جنون رسمي" ، رمضان 2020.


يشار إلي أن برامج "رامز" المجنونة يتقبلها العديد من الفنانين، ولكن هناك بعض الضيوف تهاجم"رامز"بعد المقلب وتعبر عن إستيائها الشديد من هذة المقالب وتصفها بالسخيفة، ومنهم من يقوم بالتعدي علي "رامز" بالضرب فور إنتهاء المقلب. 

يذكر أن الفنان رامز جلال عود جمهوره علي البرامج المختلفة والمرعبة في نفس الوقت، حيث أنه قدم العديد من البرامج  المختلفة ذو الطابع المجنون والمختلف، و يقوم بعمل المقالب المرعبة والجريئة في ضيوفة، ولكن هذا العام أعترف "رامز" بما يقدمة من جنان فاطلق علي البرنامج إسم "رامز مجنون رسمي".

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