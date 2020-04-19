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"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت الأجهذة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمراكز ومدن محافظة الدقهلية. 

كلف محافظ الدقهلية منال الغندور، السكرتير المساعد بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من المنشآت والمصانع ومشروعات الطرق والمدارس الجارية بمركزى شربين وبلقاس للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

تأتي المتالعة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم منال الغندور السكرتير المساعد للقيام بجولة ميدانية مفاجئة للمرور على المشروعات الجارى العمل بها وعدد من منشآت القطاع الخاص بمركزى شربين وبلقاس وذلك للتأكد من إلتزام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها فى قطاعات المرافق والخدمات بتوفير المستلزمات الطبية من الكمامات والقفازات والملابس الملائمه للعمال العاملين معهم فى المشروعات الجارى تنفيذها وايضا تنفيذ اعمال التطهير والتعقيم لاماكن العمل حرصا على صحة وحياة العاملين.

وأوضحت السكرتير المساعد أن الجولة تضمنت المرور على محطة تعبئة الغاز السائل ببسنديله وايضا المرور على اعمال رصف طريق الدهايمة، والوحده المحلية بمركز بلقاس، وفى مركز شربين شملت الجولة المرور على مرفق مياة شربين والوحدة المحلية للمركز والمدينه، وايضا المرور على محلج الأقطان ومصنعا للاعلاف والمرور على الأعمال الجارية لرصف طريق مدرسة كفر الترعة القديم، والاعمال الخاصة بإنشاء مدرسة كفر الترعة للتعليم الأساس.

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة مسئولي المتابعة والطب البيطري والصحة والتموين، حيث تم تحرير عددًا من المحاضر لمقاولى العمليات التى يتم تنفيذها فى قطاع الطرق وانشاء المدارس وذلك لعدم التزامهم بتوفير المستلزمات الطبية للعمال معهم والتى تشمل القفازات والكمامات والجونتيات اضافه لعدم القيام بالتطهير الدورى لمواقع العمل.

وأشار التقرير الذي تم إعداده بتائج حملات المرور اليوم بضرورة تطبيق القرار 248 الذى اصدرة محافظ الدقهلية والذى يتضمن خصم 1% من قيمة التعاقد مع المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات لعدم التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية وسلامة العمال لديهم.
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية
"الغندور" تقود حملة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز الدقهلية

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