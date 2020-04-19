كارول سماحة تستطلع رأي جمهورها في أوبريت "أنت أقوى"

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نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة من أوبريت "أنت أقوى" ، وعلقت على الصورة قائلاً:"شاهدوا الآن أوبريت #انت_اقوى على يوتيوب واكتبوا لي هنا آرائكم، كارول سماحة".







وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"بحبك كتير ربنا يوفقك يا عمري كله" ،وكتب معجب آخر:"تستاهلي كل خير أنتي جميلة كتير" ، وقال آخر:"كارول العشق".



ويشارك في أوبريت "أنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.



وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".