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شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اقتراب محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي والمعار إلى نادي سموحة إلى صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.

 

وأظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي إعجابه بمستوى عبد المنعم وأكد على موافقته على عودة اللاعب إلى صفوف الأحمر ولكن طلب إدارة النادي بالانتظار قليلا.

 

ويؤجل فايلر عودة محمد عبد المنعم لصفوف القلعة البيضاء في حالة فشل النادي في ضم أحمد حجازي مدافع الفريق السابق ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي.

 

ودخل الأهلي في مفاوضات مع حجازي في الفترة الماضية لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الفريق في نهاية الموسم القادم ولكنه يواجه منافسة قوية من نادي بيراميدز على ضم اللاعب.

 

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