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"الهلال الأحمر" بالجوف يستقبل 4000 اتصال خلال أسبوع

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، أن الإحصائية الإسبوعية التي تلقتها غرفة العمليات خلال الأسبوع الماضي بلغت 4255 اتصالا بمختلف الحالات والبلاغات.

ولفتت الهيئة إلى أنهم يستقبلون الاتصالات عن طريق الاتصال المباشر على رقم الطوارئ 997 أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية من تطبيق (أسعفني)، مشيرة إلى أن نسبة الاتصالات الأكبر كانت أثناء فترة منع التجول وبلغت 1997 بلاغا لحالات إسعافية تم ترحيلها جميعاً لمراكز المنطقة الـ14.

كما تمت مشاركة المتطوعين ببعض المواقع كداعمين للفرق الرسمية المتواجدة في غرفة عمليات المنطقة وبعض المراكز الإسعافية في ظل ارتفاع عدد البلاغات الواردة التي تباشرها المراكز الإسعافية.

وقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الخدمات الطبية الإسعافية ميدانياً، بجاهزية 15 مركزاً إسعافياً في جميع محافظات ومدينة الباحة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن عدد الفرق العاملة قرابة 20 فرقة إسعافية وتزيد أعداد الفرق بأوقات منع التجوال ، حيث تتلقى غرفة العمليات البلاغات الاسعافية الطارئة عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية ويعمل ‏على عدة لغات، مبيناً أن عدد المكالمات الواردة من بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة مايقارب 2800 بلاغ اسعافي.


وأشار الزهراني إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية الميدانية كما يتواجد قيادات الشؤون الإسعافية و القيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة العمليات لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم أفضل الخدمات مع استمرارية الدعم من الأقسام المساندة إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها كما يتم الدعم من كافة الاقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمسانده المستمره من فرق الدعم وفرق التطوع.


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