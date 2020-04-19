عوض تاج الدين: الغالبية العظمى من حالات الوفاة بفيروس "كورونا" مصابة بثلاثة أمراض مزمنة



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن الغالبية العظمى من حالات الوفاة بالفيروس مصابة بثلاثة أمراض مزمنة، مناشدا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بالبقاء فى المنزل، وعدم الاختلاط بالآخرين، والحفاظ على جهاز المناعة الخاص بهم.



وأوصى مستشار الرئيس لشئون الصحة، بعدم تناول أى علاج خاص بالأنفلونزا لمعالجة فيروس كورونا إلا بعد الرجوع إلى المختصين لكون ذلك قيد يؤدي إلى أثار جانبية "، مشيرًا إلى أن الأدوية متوفرة فى أماكن علاج فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، على بيان وزارة الصحة قائلًا: "نأمل في زيادة الأعداد أفقيا وليس رأسيا"، موضحا أن الوفيات التي تظهر يوميا ليست وفيات يوم واحد ولكنها وفيات على أيام، ومعظمهم من الأمراض المزمنة.