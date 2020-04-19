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تأجيل زيادة رواتب القطاع العام في الأردن بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:29 م
زيادة الرواتب
زيادة الرواتب
أعلنت وزارة المالية الأردنية اليوم الأحد عن تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال محمد العسعس وزير المالية الأردني لتلفزيون المملكة إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

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موعد زيادة الرواتب فيروس كورونا زيادة الرواتب الضغط على الميزانية

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