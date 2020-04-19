تأجيل زيادة رواتب القطاع العام في الأردن بسبب كورونا

أعلنت وزارة المالية الأردنية اليوم الأحد عن تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.



