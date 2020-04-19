نجم صن داونز يروي قصته مع قميص شيكابالا

أكد هلومفو كيكانا، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن القيمص الخاص بقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يحمل في حياته واحدة من أجمل ذكرياته الكروية.

أكد هلومفو كيكانا، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن القيمص الخاص بقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يحمل في حياته واحدة من أجمل ذكرياته الكروية.