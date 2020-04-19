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نجم صن داونز يروي قصته مع قميص شيكابالا
الأحد 19/أبريل/2020 - 09:30 م
الفجر الرياضي
أكد هلومفو كيكانا، لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن القيمص الخاص بقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يحمل في حياته واحدة من أجمل ذكرياته الكروية.
وقال كيكانا في تصريحات لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي،:خلال مسيرتي كلاعب امتلك الكثير من القمصان التي تبادلت مع زملائي في الفريق واللاعبين الآخرين ، من الصعب اختيار الأفضل، ولكن أعتقد أن قميص شيكابالا يحمل ذكريات خاصة في حياتي خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا في الإسكندرية.
يذكر أن كيكانا هو القائد الوحيد في تاريخ صن داونز الذي استطاع رفع لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان ذلك في الإسكندرية أمام الزمالك في نهائي 2016.