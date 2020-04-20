فيروس "كورونا" يطيح بمسلسل سيرين عبد النور من سباق رمضان 2020





خرج مسلسل "دانتيل" للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور، من السباق الرمضاني المرتقب 2020، بسبب ظروف خاصة بالتصوير.وأعلن المنتج جمال سنان تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد شهر رمضان قائلا: "قررنا ومحطة Mbc، تأجيل عرض مسلسل دانتيل لما بعد شهر رمضان المبارك بسبب عدم تمكننا من إنجاز تصوير العمل الذي يخرجه المثني الصبح وتسليمه قبل الشهر الفضيل.. بسبب الأزمة التى ضربت العالم وتوقف التصوير قصريا"، في إشارة منه لأزمة كورونا.وأضاف: "كل تأخير فيه خير.. انتظروا النجوم سيرين عبدالنور، محمود نصر سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود ونخبة من أبرز النجوم بعد شهر رمضان إن شاء الله"يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" الذى عرض عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولتها وشاركها فى البطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسى، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب."الديفا" يتكون من 8 حلقات، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة