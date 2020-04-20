Advertisements

فيروس "كورونا" يطيح بمسلسل سيرين عبد النور من سباق رمضان 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

خرج مسلسل "دانتيل" للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور، من السباق الرمضاني المرتقب 2020، بسبب ظروف خاصة بالتصوير.


وأعلن المنتج جمال سنان تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد شهر رمضان قائلا: "قررنا ومحطة Mbc، تأجيل عرض مسلسل دانتيل لما بعد شهر رمضان المبارك بسبب عدم تمكننا من إنجاز تصوير العمل الذي يخرجه المثني الصبح وتسليمه قبل الشهر الفضيل.. بسبب الأزمة التى ضربت العالم وتوقف التصوير قصريا"، في إشارة منه لأزمة كورونا.

وأضاف: "كل تأخير فيه خير.. انتظروا النجوم سيرين عبدالنور، محمود نصر سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود ونخبة من أبرز النجوم بعد شهر رمضان إن شاء الله"


يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" الذى عرض عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولتها وشاركها فى البطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسى، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

"الديفا" يتكون من 8 حلقات، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة

أخبار تهمك

بعد حالة الجدل.. نقيب المهن التمثيلية يعتذر لـ الجيش الأبيض على الهواء

منذ نصف ساعة

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 11 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب مشاهدها في "يوم وليلة".. درة تتعرض لهجوم من نقيب التمريض والفنانة ترد

منذ أقل من ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 6 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

12:46 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم