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خاص.. أمير ابو زيد يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "الأختيار"

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:39 م
أمير أبو زيد
أمير أبو زيد
أماني سلام
أعرب الفنان أمير أبو زيد عن سعادتة بمشاركته في مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، موضحاً بإنها تجربة مختلفة عليه لإنه ليس له جيش كونه أخ وحيد.

وكشف "أمير"، أنه يقدم شخصية ملازم أول مقاتل عبد الرحمن محمد، كتيبة الصاعقة والذي تخرج من كلية البحرية وكان يعمل بنفس الكمين الذي استشهد به الشهيد أحمد المنسى.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "الفجر الفني" "أنه يعتقد ترشيحة لمسلسل" الاختيار" جاء له عن طريق، صديقة إبراهيم فرج، هَو مخرج مساعد، لافتة إلى أن ذلك التعاون الثالث بينهم، كما تعاون مع المخرج بيتر ميمي، في مسلسل" كلبش الجزء الأول.

وأكد أنه من المستحيل أن يرفض أي فنان العمل في مسلسل" الأختيار"، حتى إذا كان الدور صغير فهو عمل تاريخي هيعيش سنين قدام، قائلاً "عمرنا مابنسسي الأعمال التاريخية الخاصة ب البلد اي كان في الجيش او اي عصر وخصوصا ان هذا العمل للشهيد المنسى الذي صوته أثر علينا جميعآ".


مسلسل "الاختيار"،من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، نور محمود، إسلام جمال، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، عصام السقا، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق.

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