الفخفاخ يعلن 04 ماي موعد إنطلاق الحجر الصحي الموجه

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراءات التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.





وبذلك ستستأنف بعض القطاع الحيوية نشاطها تدريجياً، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية، مؤكداً أن هذا القرار لا يعني أن الحياة ستعود إلى نسقها الطبيعي، ذلك أنه لم يتم إلى حد الآن إيجاد لقاح ناجح لهذا الوباء.





ويذكر أن رئيس الحكومة أعلن كذلك، تمديد الحجر الصحي الشامل في كامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020.