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مستشار المفتي: صلاة التراويح بالمنزل أولى في بعض المذاهب (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشياء المشكوك فيها بل باليقين، موضحا أن التجمعات تضر سواء فوق أسطح المنازل أو المساجد، ومن الأولى الصلاة في المنزل حاليا، معقبا "صلاة التروايح سنة وبعض المذاهب ترى أن تصلي بالمنزل وليس المسجد".


وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مريض كورونا والمريض المزمن يفطر ويخرج فدية".


وأوضح "إذا كان المرض يضر الإنسان بإجازة الأطباء فعليه الفطر وإخراج فدية"، مضيفا "الخوف من المرض ليس بمرض يتطلب الإفطار".

وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى ان الخوف من الإصابة بـ كورونا لا يعطي رخصة للإفطار في شهر رمضان، موضحا:" الأطباء أكدوا أن الصيام يقوي المناعة".


وتابع "الإفطار لا حرج فيه في حالة العذر فقط، أما غير ذلك فلا داعي للإفطار".

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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