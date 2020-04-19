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مستشار المفتي يرد على دعوات عدم صيام رمضان خوفا من كورونا (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، أن الاحكام الشرعية لا تتعلق بأمور الوهم أو الخوف، مشددا على أنه لو تم اتخاذ الأحكام عن طريق الخوف فقط لن يخرج أحد من المنزل بسيارته خوفا من أن يتعرض لحادث.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد أن اللجنة الطبية أعطت رخصة الإفطار لمن لديه فيروس كورونا أو من ليه أمراض مزمنة.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية، أن مريض كورونا والمريض بأمراض مزمنة يفطر ويخرج فدية بعد ذلك.

وأشار، الى أن من يخاف وهو سليم يتوجب عليه الصوم مؤكدا أن الصيام ركن من الأركان الأساسية ولا نتركه الا لعذر المرض أو السفر.

وقال مستشار مفتي الجمهورية اذا كان المرض سيضر الانسان أو انه سيزيد المه أو انه سيؤخر شفائه او يزيد المرض يفطر ويعوض بعد ذلك أما حاتلة الخوف فيتوجب الصوم. 

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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