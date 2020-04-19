تونس تغير أوقات حظر التجول في شهر رمضان

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أنه سيتم تعديل موعد إنطلاق حظر التجول، ليكون بدايةً من الساعة الثامنة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباحاً، وذلك مراعةً لخصوصيات شهر رمضان، مؤكداً أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعلن عن بقية تفاصيل هذا القرار في وقت لاحق.

كما أفاد الفخفاخ في ذات الحوار، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراءات التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.





ويذكر أن رئيس الحكومة أعلن كذلك، تمديد الحجر الصحي الشامل في كامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020.