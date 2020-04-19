إزالة 277 حالة تعدي مخالفات بالبناء في الدقهلية (صور)

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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في محافظة الدقهلية، حملات مكبرة، تمكنت من إزالة ٢٧٧ حالة تعدى ومخالفات بناء منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى لازاله التعديات الذى تمت خلال أيام الحظر بنطاق المحافظة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.



ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن أجهزة محافظة الدقهلية التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة واصلت حملاتها المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الأراضى وأملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء التى تمت خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم حتى اليوم إزالة ٢٧٧ حالة تعدى بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء التنفيذ للازالات فى مارس الماضى، وأوضح المحافظ أنه تم إزالة ١٥٨ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة ١١٦ مخالفة بناء داخل الحيز العمراني وإزالة ٣ حالات تعدى على أملاك الدولة..



وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحه الزراعية التى تم ازاله التعديات عليها بلغت ٩ افدنه و٩ قيراط،و١٦ سهم وكذا إزالة مخالفات بناء وتعديات على املاك الدولة تمت ازالتها بمساحه بلغت ١١٧٣٠.٥ متر مربع.



وعلي صعيد اخر كلف محافظ الدقهلية منال الغندور، السكرتير المساعد بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من المنشآت والمصانع ومشروعات الطرق والمدارس الجارية بمركزى شربين وبلقاس للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.



تأتي المتالعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة كل متر من أراضي الدولة واجبة التنفيذ مؤكدًا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على اراضى الدولة لازاله جميع التعديات الواقعة عليها وخاصة تلك التى تمت خلال فترة الحظر.