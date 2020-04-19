"مبادرة خالد أبو بكر ومصر الخير".. توفير "وجبات مجانية للأطقم الطبية و500 جنيه لفنيين الكهرباء"



بدوره قال علاء فتحى مدير عام شركة مان فودز ماكدونالدز مصر"، إنه سيتم تقديم المستلزمات الطبية للأطقم الطبية ومستشفيات العزل، كما سيتم إرسال وجبات إلى الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل.



وواصل: "نحاول الوصول لكل مستشفيات الحجر الصحى فى الكثير من محافظات الجمهورية المختلفة".



وفى هذا الصدد، قال عمرو مخلوف، الرئيس التنفيذى لشركة "إفكو مصر"، إنه سيتم دعم 20 ألف أسرة بالمنتجات الخاصة من قبل الشركة.



استعرض خالد أبو بكر، جهود المبادرة التى أطلقها الأسبوع الماضى، مع مؤسسة مصر الخير لمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن هذه المبادرة قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى.وفى هذا الصدد، أكد ماجد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من قبل الشركة مع الدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.وقال إنه إنه سيتم منح كل شخص يحمل في بطاقته مهنة كهربائي حر مبلغ 500 جنيه دعم خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم الوصول لـ23 ألف فنى كهربائى، كما سيتم تقديم 100 ألف كرتونة جارى توزيعهم بالتعاون مع مصر الخير.وأوضح أنه تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومن ضمنها توزيع 100 ألف كرتونه عن طريق مؤسسة مصر الخير.