Advertisements

"مبادرة خالد أبو بكر ومصر الخير".. توفير "وجبات مجانية للأطقم الطبية و500 جنيه لفنيين الكهرباء"

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
استعرض خالد أبو بكر، جهود المبادرة التى أطلقها الأسبوع الماضى، مع مؤسسة مصر الخير لمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن هذه المبادرة قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى.

وفى هذا الصدد، أكد ماجد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من قبل الشركة مع الدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال إنه إنه سيتم منح كل شخص يحمل في بطاقته مهنة كهربائي حر مبلغ 500 جنيه دعم خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم الوصول لـ23 ألف فنى كهربائى، كما سيتم تقديم 100 ألف كرتونة جارى توزيعهم بالتعاون مع مصر الخير.

وأوضح أنه تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومن ضمنها توزيع 100 ألف كرتونه عن طريق مؤسسة مصر الخير.

بدوره قال علاء فتحى مدير عام شركة مان فودز ماكدونالدز مصر"، إنه سيتم تقديم المستلزمات الطبية للأطقم الطبية ومستشفيات العزل، كما سيتم إرسال وجبات إلى الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل.

وواصل: "نحاول الوصول لكل مستشفيات الحجر الصحى فى الكثير من محافظات الجمهورية المختلفة".

وفى هذا الصدد، قال عمرو مخلوف، الرئيس التنفيذى لشركة "إفكو مصر"، إنه سيتم دعم 20 ألف أسرة بالمنتجات الخاصة من قبل الشركة.

أخبار تهمك

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أجنبي جديد يظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعة

إعفاء متحدث "الأوقاف" من عمله

منذ ساعة الا ربع

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 8 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ يوم

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

09:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم