بعد تبرعه بـ78 مليون جنيه.. "أبو العينين": "مش هبخل على بلدي"

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كشف محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، تفاصيل إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، التي بلغت 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.



وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: " هذا المبلغ مش النهاية، واحنا مكملين، ومصر لما تنادينا هنلبي النداء.. فكل ما نتبرع به من خير البلد دي".



وواصل: "ربنا يحمى مصر والأمور تعود لطبيعتها ونشوف بلدنا في أحسن حال، ولن نبخل على مصر بكل ما نملكه وسأبذل كل ما بوسعى لدعم الدولة".



وفى رسالته لرجال الأعمال، قال: " كثيرون من رجال الأعمال قاموا بدور مجتمعي هام خلال الفترة الأخيرة، وعليهم أن يستكملوا هذا الدور.. واحنا مش هنفرط في عمالنا".



كما أشاد بإجراءات الحكومة، قائلًا إنها مدروسة وحكيمة وجاءت بدراسات علمية ساهمت فى التحركة بإيجابية فى كافة القطاعات.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته، مشيدًا باحترافية الدولة المصرية في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.