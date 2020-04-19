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تونس تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 18 أفريل 2020، تم إنجاز 766 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 281 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 325 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 72 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 48 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 17 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 7 تحاليل، مخبر المستشفى العسكري : 16 تحليلا).

وقد تم تسجيل 39 تحليلا إيجابيا، 26 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و13 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 879 حالة مؤكدة من بين 16098 تحليلا جمليا.

وتتوزع الحالات المؤكدة على الولايات، كالآتي:

تونس 193
أريانة 89
بن عروس 87
منوبة 38
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 18
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سليانة 01
سوسة 73
المنستير 38
المهدية 13
صفاقس 32
القيروان 06
القصرين 05
سيدي بوزيد 05
قابس 21
مدنين 84
تطاوين 32
قفصة 32
توزر 05
قبلي 83

عدد الوفيات 38: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

هذا، وتؤكد وزارة الصحة، أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي، والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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