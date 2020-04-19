تونس تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 18 أفريل 2020، تم إنجاز 766 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 281 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 325 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 72 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 48 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 17 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 7 تحاليل، مخبر المستشفى العسكري : 16 تحليلا).





وقد تم تسجيل 39 تحليلا إيجابيا، 26 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و13 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 879 حالة مؤكدة من بين 16098 تحليلا جمليا.





وتتوزع الحالات المؤكدة على الولايات، كالآتي:





تونس 193

أريانة 89

بن عروس 87

منوبة 38

نابل 12

زغوان 03

بنزرت 18

باجة 03

جندوبة 01

الكاف 05

سليانة 01

سوسة 73

المنستير 38

المهدية 13

صفاقس 32

القيروان 06

القصرين 05

سيدي بوزيد 05

قابس 21

مدنين 84

تطاوين 32

قفصة 32

توزر 05

قبلي 83





عدد الوفيات 38: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).





هذا، وتؤكد وزارة الصحة، أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.





وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي، والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.