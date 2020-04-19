أسعار البيض الأورجانيك فى شم النسيم





يتزايد الإقبال على البيض في أعياد شم النسيم، وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية استقرت أسعار كارتونة البيض على غير المتوقع، ومع وجود البيض الأورجانيك بسلاسل التجارية الكبري بسعر يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.









متوسع سعر البيض في الأسواق:





سعر كارتونة البيض الأبيض 33 جنيهًا.





سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا.





سعر كارتونة البيض البلدي 39 جنيهًا.













وسبق أن قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إنه بالرغم من اقتراب موسم شم النسيم إلا أن أسعار البيض تراجعت مع بداية الأسبوع من 31 جنيهًا للكرتونة الى 28 جنيها للكرتونة، مشيرًا الى أن السعر يعتبر مناسب جدًا لهذا التوقيت حيث إن الإقبال عليها خلال موسم شم النسيم يكون كبيرًا إلى أن هذا العام الإقبال متوسط وهو ما أدى إلى خفض السعر.