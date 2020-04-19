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صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال لضم ديمبلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:39 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن مانشستر يونايتد وأرسنال يستكشفان إمكانية الحصول على خدمات مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عانى ديمبيلي  صاحب الـ 22 عامًا من أجل الاصابات في كامب نو ، بعد أن ابتليت بمشاكل في أوتار الركبة.

ومن المتوقع أن يرحل الدولي الفرنسي ديمبيلي عن برشلونة قبل بداية الموسم الجديد، وهناك تكهنات حول مستقبل المهاجم برشلونة في الأشهر الأخيرة.

وفقًا لـ Sport ، يتابع كل من مانشستر يونايتد وآرسنال عن كثب التطورات في كامب نو قبل فتح فترة الانتقالات هذا الصيف.

يدعي التقرير أن ديمبيلي قد يكون متاحًا مقابل 43 مليون جنيه إسترليني حيث يتطلع برشلونة إلى الحصول على توقيع لوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان ونيمار من باريس سان جيرمان.

يذكر أن ديمبيلي تمكن من تسجيل هدف واحد فقط في تسع مباريات مع برشلونة هذا الموسم.

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