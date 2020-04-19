عدد وفيات فيروس كورونا بتونس يرتفع إلى 38

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في بلاغ لها، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في تونس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 38.

وتتوزع الوفيات جغرافياً كالآتي:

تونس (6)

أريانة (5)

بن عروس (3)

منوبة(5)

نابل (1)

بنزرت (1)

الكاف (1)

سوسة (5)

المهدية (1)

صفاقس (5)

سيدي بوزيد (1)

مدنين (3)

تطاوين (1)

كما أعلنت الوزارة في ذات البلاغ، أنه بتاريخ 18 أفريل 2020، تم إنجاز 766 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 281 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 325 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 72 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 48 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 17 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 7 تحاليل، مخبر المستشفى العسكري : 16 تحليلا).





وقد تم تسجيل 39 تحليلا إيجابيا، 26 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و13 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 879 حالة مؤكدة من بين 16098 تحليلا جمليا.