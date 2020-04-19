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كندا.. مصرع عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار كثيف
الأحد 19/أبريل/2020 - 10:31 م
أعلنت وسائل إعلام كندية، مساء الأحد، عن مقتل عدة أشخاص بسبب إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.
وقالت الشرطة المحلية الكندية: إن الهجوم نفذ على يد مواطن يدعى غابريل وورتمان (51 عاما)، الذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقته إثر محاولته الفرار من موقع الحادث، موضحة أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زيا شرطيا كما قاد سيارة بشكل عربات تابعة للشرطة رغم أنه ليس من عناصرها.
وفي وقت سابق من اليوم، طلبت الشرطة الكندية من سكان منطقة زراعية تابعة لمقاطعة نوفا سكوشيا المطلة على المحيط الأطلسي، البقاء في منازلهم، فيما تبحث قوات الأمن عن شخص يشتبه في إطلاقه النار وهو يقود سيارة شرطة ويرتدي زي الشرطة.
وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية: إنها حددت هوية المسلح في بورتابيك في نوفا سكوشيا واسمه غابريل وورتمان، لافتة إلى أن هناك العديد من الضحايا.
وكانت الشرطة تمكنت من تحديد هوية فورتمان بعد نحو تسع ساعات من نشر تغريدة عند منتصف الليل تقريبا تطلب من المواطنين تجنب منطقة بورتابيك والبقاء في المنازل، خلال تعامل عناصر الأمن مع شكوى تتعلق بأسلحة نارية.
وكانت شرطة الخيالة الكندية الملكية في نوفا سكوشيا نصحت العامة بتجنب منطقة ديبير التابعة للمقاطعة، وقالت إن فورتمان ربما يقود سيارة تشبه سيارات شرطة الخيالة الكندية الملكية وربما يكون مرتديا زيا مشابها لزي الخيالة الكندية الملكية.