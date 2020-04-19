كندا.. مصرع عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار كثيف





أعلنت وسائل إعلام كندية، مساء الأحد، عن مقتل عدة أشخاص بسبب إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.





وقالت الشرطة المحلية الكندية: إن الهجوم نفذ على يد مواطن يدعى غابريل وورتمان (51 عاما)، الذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقته إثر محاولته الفرار من موقع الحادث، موضحة أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زيا شرطيا كما قاد سيارة بشكل عربات تابعة للشرطة رغم أنه ليس من عناصرها.



