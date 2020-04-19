Advertisements

كتالوج عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:43 م
كارفور بمناسبة رمضان
كارفور بمناسبة رمضان
كتالوج عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع

عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع: دائما يبدأ كارفور موسم التخفيضات قبل المناسبات الهامة ولذلك ينتظره الكثيرين لأنه يقدم تخفيضات حقيقية وهائلة على معظم السلع الحيوية التي يحتاج إليها الكثيرين ، ويأتي شهر رمضان ليحمل كارفور الكثير من التخفيضات الهائلة والخصومات على السلع التي يحتاج إليها الجميع في هذا الشهر الكريم، سواء من البلح أو الياميش أو المكسرات أو اللحوم والسلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وغيرها واليوم نتعرف على بعض من التخفيضات الهامة على بعض السلع التي يوفرها في فروعه كلها.


عروض كارفور بمناسبة رمضان

أنواع كثيرة من التمر وهو أساس شهر رمضان على الإفطار كمشروب رسمي، والزبيب والمشمش والتين المجفف وغيرها من الأشياء بالإضافة غلى قمر الدين بأنواع المختلفة والممتازة يتم توفيرها على مدار شهر رمضان وحاليا تنال الكثير من التخفيضات عليها وسوف نتعرض لأسعار بعض من هذه الأصناف في فروع كارفور:


بلح جاف والأسعار تبدأ من 7.50 جنيه للكيلو حسب النوع وحسب الحجم.

قمر الدين أسعار لفة يوزن 400 جرام تبدأ من 20 جنيه وتختلف حسب الإنتاج السوري وغيره.

المكسرات متنوعة ووكل نوع له سعر مختلف ويمكن الحصول عليه بسهولة من فروع كارفور المختلفة ونجد سعر كيلو اللوز 97 جنيه بعد الخصم، وسعر كيلو البندق 97 بعد الخصم ، وكذلك سعر كيلو عين الجمل وهذا النوع الحصى وليس المقشر.

الزبيب المصري يصل إلى 46 جنيه للكيلو، وجوز الهند 60 جنيه بعد الخصم، وهكذا تتوالى الخصومات وسوف ندرج بعض الصور لبعض السلع المختلفة حسب ما ورد بالضبط في مجلة كارفور.

عروض كارفور

رمضان


تحتوي كارتون كارفور المخفضة على الأرز والمكرونة والزيت والسكر ، والسمن النباتي والبلح والشاي هذه الكارتون التي تحتوي على كيلو من كل صنف ونصف كيلو بلح وعلبة شاي بخمسين جنيه فقط وهو عرض كارفور لرمضان المميز.

كتالوج عروض كارفور بمناسبة رمضان 2020 تخفيضات هائلة وخصومات على السلع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارفور بمناسبة رمضان عروض كارفور رمضان 2020 شهر رمضان اسعار الياميش 2020 أحدث عروض كارفور

أخبار تهمك

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 5 ساعات

أجنبي جديد يظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ يوم

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إعفاء متحدث "الأوقاف" من عمله

منذ أقل من ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد كارفور الـ16.. "كتالوج" عروض يناير 2019.. وتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية

عروض كارفور اليوم | منيو تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور مصر بمناسبة الـ Christmas

Offers كارفور مصر.. منيو عروض كارفور مصر بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات ضخمة على معظم السلع والمنتجات

Merry Christmas | شاهد كتالوج عروض كارفور اليوم بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الكريسماس

عروض كارفور مصر حتى نفاذ الكمية | Carrefour Market يقدم خصومات هائلة في ليلة رأس السنة 2020.. Happy New Year

Sale تخفيضات كبيرة على الشاشات والهواتف | عروض كارفور carrufour Market خصومات كبيرة على جميع المنتجات تصل لـ75% يناير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

09:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم