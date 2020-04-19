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أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:43 م
أحمد بدير ووفاء عامر
أحمد بدير ووفاء عامر
روان هيثم
أشيدت كل من الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد بدير بالفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم "غرفة 105"، والذي تم طرحه كرسائل لتوعية الشعب للوقاية من فيروس كورونا.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "فيلم يستحق المشاهدة تحية للجيش الأبيض، شير وشجعوا الشباب المحترمة صانعيه"، الى جانب مطالبة الفنان أحمد بدير بعرض هذا الفيلم عبر جميع الشاشات التليفزيونية.


يذكر أن فيلم "غرفة 105" هو فيلم وثائقي جديد يتحدث عن كافة نواحي الحياة اليومية في ظل جائحة كورونا، التي غيرت العادات والتقاليد وفرضت قيودًا، يضجر منها العديد من الناس، وجعلت الجميع أسرى تحت رحمة هذا الوباء.

وشارك فى بطولة هذا الفيلم كل من أحمد خشبة، وأحمد الشبراوي، ومي عبد الرحمن، ومحسن الضعيفي، وإسلام حفني، ومهند سمير، وزاهر أبوالسعود، ومحمد المغربي.

وفيلم "غرفة 105" من إخراج مهند الدسوقي، تأليف محمد المغربي، ومدير التصوير عبدالرحمن سالم، وجرافيكس مصطفى علي، وتصميم أسماء إسماعيل، ومساعد المخرج أحمد غمري، والمخرج المنفذ عبد الرحمن راجي.
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'
أحمد بدير ووفاء عامر يشيدان بفيلم 'غرفة 105'

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