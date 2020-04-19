هاني شاكر يكشف كواليس أغنية "الجيش الابيض"

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علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على أغنيته الجديدة المهداة لاطباء مصر بإسم " الجيش الابيض قائلاً: " أنا إحساسي يمثل إحساس كافة جماهير مصر تجاه أبناء جيش مصر الابيض ووقفته المشرفة والعظيمة منذ بداية أزمة كورونا بالاضافة لدور الشرطة والجيش دفعني لعمل هذه الاغنية وأكمل في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الاعلامية لميس الحديدي " " هذه الاغنية تمثل باقة ورد وإعتراف بجميلهم في ظل الازمة الراهنة " .





وأماط شاكر النقاب عن كواليس صدور الاغنية الاخيرة قائلاً " هاتفت صديقي امير طعيمة ورحب جداً بالفكرة وفوراً أرسل لي الكلمات وقمت بالاتصال بالملحن بخالد جنيدي لاتمام الاغنية وتابع قائلاً " ربنا يحيمهم ويحفظهم وأزمة كورنا أثبتت ان الجيش الابيض لايقل في أهميته لمصر عن القوات المسلحة والشرطة " .





وعلق شاكر على ظاهرة التنمر تجاه الطاقم الطبي من بعض الاشخاص خوفاً من كورونا قائلاً " مايحدث جهل بالقواعد والاصول والعلم وكل شيء لان المرض متسائلاً لماذا التنمر والجفاء لمجرد ان طبيب أو ممرض يعمل في مستشفى أو يتعامل مع المصابين ؟

وقال " أنا ملتزم بالحظر الصحي مابنزلش غير للشديد أوي أخر مرة نزلت وقت تسجيل الاغنية وجميع أفراد اسرتي تحرص على ذلك ".