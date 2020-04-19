آلان جيريس: تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك ولكن المفاوضات لم تكتمل

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كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب تونس حقيقة تلقيه اتصالات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي تدريب منتخب مصر، ومن ناديي الأهلي والزمالك لقيادة أحدهما فنيا.



جيريس قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :""لم يكن هناك أي مفاوضات من قبل الاتحاد المصري، ولكن كان هناك كلام غير مباشر".



وحول تلقيه عرض لتدريب الأهلي والزمالك في وقت سابق قال :"أي مدرب جاهز لقيادة فريق كبير، وكان هناك بعض الاتصالات من جانب الأهلي والزمالك، ولم تصل المفاوضات لأي حد بعيد".



وعن النادي الذي يفضل توليه المهمة :"ليس لدي تفضيل فهما ناديان كبيران، والزمالك يقوده حاليا مدرب فرنسي بعدما درب الأهلي في وقت سابق وهما نادريان كبيران على المستوى الإفريقي".

