أخبار الزمالك اليوم الأحد: حقيقة التفاوض مع نجم الوداد.. تعليق مصير الأجانب.. تطورات أزمة بوطيب

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ١٩ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة التفاوض مع نجم الوداد وتعليق مصير الأجانب في الفريق وتطورات في أزمة بوطيب وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

كارتيرون يعلق مصير أجانب الزمالك

ينتظر الجميع معرفة مصير اللاعبين الأجانب في نادي الزمالك خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب في فرق الدوري المصري إلى 4 لاعبين فقط..





وقام مجلس إدارة القلعة البيضاء بمطالبة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق بحسم ملف الأجانب في الفريق خلال الفترة القادمة.





وسيعقد كارتيرون جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الفترة القادمة لمناقشة ملف الأجانب في الفريق في الفترة القادمة واللاعبين الذين سيرحلون عن النادي.





الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

أثار الجزائري بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري حالة كبيرة من الجدل من جديد بشأن انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد مع بونجاح في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وقام أحد المتابعين بتخير بغداد بين الزمالك أو الأهلي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ليختاراللاعب النادي الأحمر كما ذكر محمد أبو تريكة نجم النادي السابق.





الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو المنوط بتحديد الأسماء التي من المقرر أن يتعاقد معها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" عبر فضائية "النهار": من الصعب التعاقد مع صالح جمعة في حالة استغناء الأهلي عنه، قد يكون كارتيرون غير مقتنع به مثل فايلر، ولن يفرض أي لاعب على الجهاز الفني".





أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عزمه الترشح لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة.





وقال سليمان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية بإذن الله، أنتظر من رئيس الزمالك الذي كشف عن عزمه خوض انتخابات النادي المقبلة، أن يطرح الثقة في نفسه".





وأضاف: "الدعوة لانتخابات حرة، ليعرف حجمه الحقيقي بين أعضاء الجمعية العمومية المحترمين في نادي الزمالك، وجموع ملايين محبي وعشاق الفانلة البيضاء، الذين وصل بهم الأمر إلى حد الضجر، بعد أن اختطف النادي، وجرده من أبناءه المخلصين، ووضع اسم الزمالك الكبير، في منطقة لا يمكن أن يقبلها على نفسه كل من يعشق الكيان المحترم".





حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد البيضاوي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع أشرف داري مدافع نادي الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى النادي الأبيض كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة مؤكدا أن الفريق ليس لديه أي نية في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم مركز الدفاع في الفريق في الموسم القادم.





آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

يرغب مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لحل مع المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق من أجل حل المشكلة بين الطرفين.





وكان خالد بوطيب قد طلب من الزمالك الحصول على مستحقاته والتي تقدر نحو 3.5 مليون دولار بعد فسخ الزمالك عقده، ورفض النادى دفع قيمة عقد اللاعب.





ويخشى مسؤولو الزمالك صدور عقوبات من الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" بسبب بوطيب، وذلك خوفاً من عقوبات جديدة بعد العقوبة التي وقعت على الأبيض بسبب التونسي حمدي النقاز.





رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يرغب في الرحيل عن منصبه بالنادي.





وأضاف مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: " سأموت من الأحوال ومن اضطهاد الزمالك في وسائل الإعلام والحرب الشرسة على النادي".





وأكمل: " لولا جماهير الزمالك التي تحبني لرحلت عن رئاسة الزمالك".





بالأسماء.. كارتيرون يحدد 4 صفقات لتدعيم الزمالك

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك فى تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للإستمرار فى تقديم مستوي مميز والتتويج بالبطولات.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق علي تدعيم صفوف فريقه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني أبلغ ادارة الزمالك بموافقته علي التعاقد مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، وكريم العراقي الظهير الأيمن للمصري، ومحمود حمادة لاعب وسط بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة.