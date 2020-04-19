لأول مرة.. باسكال مشعلاني وإيساف في "فرصة نرجع"

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تواصل الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني والفنان إيساف تصوير كليب فرصة نرجع، والمقرر طرحه قريباً.





يشار إلى أن كليب 'فرصة نرجع"، من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، إشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ، كما أن الكليب تم تصويره بين مصر ولبنان، وشارك من خلاله عدد غفير من نجوم مصر والوطن العربي.



يذكر أن آخر أعمال مشعلاني كانت أغنية "إتعذبت كفايا" التي طرحتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب"، من كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدى يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.





كما أن آخر أعمال إيساف أغنية"عياط الروح"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان حسين محمود، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر.