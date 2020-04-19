Advertisements

لأول مرة.. باسكال مشعلاني وإيساف في "فرصة نرجع"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:20 م
بسكال وايساف
بسكال وايساف
ولاء عبد الناصر



تواصل الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني والفنان إيساف تصوير كليب فرصة نرجع، والمقرر طرحه قريباً.


يشار إلى أن كليب 'فرصة نرجع"، من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، إشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ، كما أن الكليب تم تصويره بين مصر ولبنان، وشارك من خلاله عدد غفير من نجوم مصر والوطن العربي.

يذكر أن آخر أعمال مشعلاني كانت أغنية "إتعذبت كفايا" التي طرحتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب"، من كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدى يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.


كما أن آخر أعمال إيساف أغنية"عياط الروح"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان حسين محمود، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديد حول أزمة الزمالك مع كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد يعطل عودة الصخرة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

منذ 43 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 9 ساعات

"التموين" تعلن عن منظومة جديدة لصرف الخبز خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم المتمرد.. نجم الأهلي ليس في حساباتنا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن غرض بيراميدز لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 6 ساعات

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

باسكال مشعلاني تطرح "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية

باسكال مشعلاني تطرح "اتعذبت كفايا"

باسكال مشعلاني تعود للون الدرامي المصري بهذه الأغنية وتصورها كليب بتركيا

باسكال مشعلاني تواصل التحضير لألبومها الجديد

"لايف ستايلز ستوديوز" تعيد باسكال مشعلاني للنجاح باللهجة المصرية في "اتعذبت كفايا"

"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح كليب باسكال مشعلاني "اتعذبت كفاية" خلال ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

08:26 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم