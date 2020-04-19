آلان جيريس: مصر نظمت بطولة رائعة لأمم إفريقيا 2019 وهذا السبب وراء خروج منتخب الفراعنة مبكرا

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فسر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأسباب التي أدت لخروج منتخب مصر من دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في الصيف الماضي في مصر.



وقال جريس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت 2:"كان هناك ضغوط كبيرة على منتخب مصر وأنا لا أعر لماذا لم تذهب مصر بعيدا في هذه البطولة".



وأضاف :"منتخب مصر كان من المرشحين للتتويج ببطولة أمم إفريقيا ولكن الضغوط الكبيرة على اللاعبين أثرت عليهم بشكل سلبي".



وأوضح :"منتخب تونس بدأ البطولة بشكل ضعيف ثم بعد ذلك أصبح قويا حتى وصل للدور نصف النهائي".



وأشار :"ثلاثي تونس الذي يلعب في الأهلي والزمالك هم من أفضل اللاعبين فالبنسبة لعلي معلول هو لاعب مميز، وفرجاني ساسي لاعب قوي، أما بالنسبة لحمدي النقاز فأنا أعرفه وهو لاعب جيد ولم يكن معي في منتخب تونس".



وأردف :" جماهير الكرة المصرية انتقدتني كثيرا لعدم انضمام علي معلول لمنتخب تونس والاختيارات في القائمة تقوم على معايير".



وأتم :"بطولة أمم إفريقيا في مصر 201 أقيمت في ظروف ناجحة وكانت رائعة في الفنادق والمباريات وكنت سعيد للغاية بتواجدي في مصر، وهي أفضل بطولة أمم إفريقيا وكل شيء كان جيدا للغاية".







