الفخفاخ: "7 مخابر للتحاليل جاهزة وهدفنا القيام بألف تحليل في اليوم"

أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أنه تم إعداد 7 مخابر للتحاليل وهي جاهزة الآن وتنطلق بداية الأسبوع القادم في العمل.





وأضاف في ذات التصريحات، أنه سيكون هناك 10 مخابر للتحاليل، لافتا النظر إلى أن الهدف من ذلك إنجاز ألف تحليل في اليوم.



