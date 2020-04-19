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الفخفاخ: "7 مخابر للتحاليل جاهزة وهدفنا القيام بألف تحليل في اليوم"

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أفاد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أنه تم إعداد 7 مخابر للتحاليل وهي جاهزة الآن وتنطلق بداية الأسبوع القادم في العمل.

وأضاف في ذات التصريحات، أنه سيكون هناك 10 مخابر للتحاليل، لافتا النظر إلى أن الهدف من ذلك إنجاز ألف تحليل في اليوم.

ويشار إلى أن تصريحات الفخفاخ، جاءت  مساء اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أعلن من خلاله أنه سيقع التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020، كما سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه، إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراءات التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.

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