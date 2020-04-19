تامر مجدي لـ"الفجر الفني" والدة الشهيد تواصلت معي.. وهكذا أثرت تجربة "الاختيار" علي

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بداياته كانت على مسرح السعدية عام 2002، لفت انتباه كاملة أبو ذكرى، وشارك معها في فيلم "واحد صفر"، وهو الآن يخوض تجربة جديدة فى عالم التمثيل، من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار"، مع الفنان أمير كرارة.



أجري "الفجر الفني" حواراً خاص مع الممثل الشاب تامر مجدي، ليخبرنا عن تجربته في مسلسل "الاختيار"، تفاصيل شخصيته في العمل، كيف أثر هذا العمل على حياته.



وإلى نص الحوار:



في البداية ..كيف جاء ترشيحك للدور في مسلسل "الاختيار"؟



ترشيحي في مسلسل الاختيار جاء من فترة كبيرة جدا من النجم أمير كرارة والأستاذ خيري سالم للمخرج بيتر ميمي وتمت الموافقة لمشاركتي فيه، وبدأت تصوير مشاهدي منذ يومين.



وترشيحهم لي للقيام بتجسيد شخصية الشهيد علي علي شرف كبير ليا ولأي ممثل، لان هذا البطل استمر لاخر لحظة في حياته يضحي في بطولته في معركة البرث.



ما هي تفاصيل شخصية الشهيد على التي تقوم بها؟



أقوم بتجسيد شخصية الشهيد البطل علي علي، الشاب الذي يبلغ العشرون عاما من عمره، يعمل عامل بسيط من منطقة الجمالية بمحافظة الدقهلية، وتم دخوله الى فرقة الصاعقة بالجيش وكان حلمه أن يصبح بطلا لشجاعته وبالفعل أصبح وكان في كتيبة 103 مع البطل أحمد المنسي، وبالطبع قمت بالتواصل مع أسرته وأصدقائه في الكتيبة لأنه يوجد العديد منهم مازال على قيد الحياة، وبحمد ربنا إني شخصيتي، تشابه في الشكل وغيرت العديد من شكلي حتي أكون مشابه. له كثيراً.



هل تواصلت مع أسرة الشهيد على على؟



تواصلت مع والدة الشهيد على على، وسعدت جدا بالتواصل معها، فهى أم جميلة ومحترمة، وقالت لي أنها سعيدة بهذا العمل الذي يجسد شخصيات الأبطال، وأضافت إني شبيه لابنها الشهيد.





كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟



كواليس العمل مع أمير كرارة أنا بدأت تصويري من يومين فقط، لكنني أعرف أمير منذ فترة وهو شخص جدع جداً وابن بلد وطيب الى أبعد حد، ومحب لي ومؤمن بموهبتي جداً وحاول لترشيحي معه في عدة أعمال أكثر من مرة لكن القدر كان لا يحالفني وقتها، والحمدلله بعد محاولات دامت لأربع سنوات ربنا أراد أن أشاركه في هذا العمل العظيم الذي يعد من أحسن الأعمال التي رشحت لها من قبل وسوف يكون فيه علاقة لطيفة وانسانية كبيرة بين شخصية علي والمنسي.



ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟



الصعوبات بالنسبة لمشاهدي في مسلسل الاختيار هي بالنسبة لي شئ في قمة المتعة في تجسيد الحالة وارتدائي لملابس البيادة والسلاح طول اليوم كأنك جندي حقيقي واستمرارنا في الصحراء باستمرار دون تعب ومحبين لهذا جدا، وعن نفسي لا أجلس على كرسي نهائيا واجلس بالرمل دائما لمعايشة الجو وزملائي يستغربون من هذا التصرف كثيراً.



كيف أثرت هذه التجربة على شخصيتك ؟



الشئ الذي أثر بي هو تجسيدي لشخصية حقيقية ولأول مرة، وأن كل شئ أفعله وأي كلمة أقولها حقيقية وأشعر أنني لا أمثل وكأن هذه الأحداث حقيقية بالفعل وشخصية علي أصبحت تتملكني كليا خصوصا بعد دخولي اللوكيشن لا أشعر أنني تامر نهائيا، الموضوع ممتع وأستفادت كثيرا لأنه هناك فرق بين تجسيدك لدور شخصية على ورق وبين بحثك عن حقائق هذه الشخصية لتجسدها هنا يتطلب شعورك بالشخصية وتجمعك لمعلومات عنها.



وجه رسالة إلى من يعرف تامر مجدى؟



أحب أن أوجه للجمهور كلمة أنه يعتبر كل الأعمال التي قمت بها من قبل لم أمثل بها وأن يعتبر مشاركتي في مسلسل الاختيار هذه وكأنها أول عمل تمثيل لي، وبإذن الله يكون هذا الدور الذي سوف يظهر جزء من موهبتي وقدراتي التي أتمنى تقديمها للجمهور.





كيف كانت بداياتك في مجال التمثيل؟



بدايتي في مجال التمثيل كانت من 18 سنة عن طريق مسرح السعدية عام 2002، وشاركت في العديد من المسرحيات وكنت متفوق جدا في دراستي ولحبي للتقليد والضحك ذهبت للعمل في هذا المسرح، دائما كان يقال عني الولد ده لديه طاقة ودمه خفيف ويستطيع التمثيل وأتخذت إتجاه أخر غير التفوق الدراسي بدأت أتفوق في مجال التمثيل واحصل على جائزة أفضل ممثل ولفت الانتباه لي وكانت أول من اكتشفني الأستاذة كاملة أبو ذكري في فيلم واحد صفر، وشاهدت مسرحية لي بالصدفة ومن خلالها ظهرت على الساحة الفنية.



