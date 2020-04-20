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استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
تواصل محافظة الأقصر، تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت رئاسة حي شمال بمدينة الأقصر، الأحد، بتعقيم وتطهير منطقة نجع عبادي، كخطوة احترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع الحي، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)
استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)
استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)
استمرار تطهير وتعقيم شوارع الأقصر لمواجهة كورونا (صور)

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