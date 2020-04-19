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روسيا.. وفيات فيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ 200 حالة
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:16 م
وكالات
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة.
وقال المركز الروسي: إن "أعمار المتوفين الـ28 تتراوح بين 44 و98 عاما"، لافتاً إلى أنه تم التشخيص لديهم جميعا الالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس، بجانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المركز أن حصيلة الإصابات في العاصمة ارتفعت بواقع 3750 حالة وبلغت 24323، لافتأً إلى أعدد الإصابات في عموم روسيا أكثر من 42.8 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 3.2 ألف مريض.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,398 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 165 ألف حالة وفاة، وأكثر من 615 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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