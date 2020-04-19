روسيا.. وفيات فيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ 200 حالة





أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة.





وقال المركز الروسي: إن "أعمار المتوفين الـ28 تتراوح بين 44 و98 عاما"، لافتاً إلى أنه تم التشخيص لديهم جميعا الالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس، بجانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.





وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المركز أن حصيلة الإصابات في العاصمة ارتفعت بواقع 3750 حالة وبلغت 24323، لافتأً إلى أعدد الإصابات في عموم روسيا أكثر من 42.8 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 3.2 ألف مريض.



