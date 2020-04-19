"أمانة الجوف" تخصص مساحة 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية

قررت أمانة منطقة الجوف، إلزام أصحاب المحلات التجارية بدخول عدد محدد من الزبائن للمحل في الوقت نفسه، وخصصت مساحة 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية بهدف تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي خلال فترة السماح.





وبين المتحدث باسم أمانة الجوف عبدالله الماجد، أن أمانة المنطقة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وتسعى دائماً لتثقيف العاملين في المحلات التجارية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.









وطالب الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة بالمحلات أو المطاعم للتأكد من التزام الجميع بالتوجيهات الوقائية.



