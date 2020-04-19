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"أمانة الجوف" تخصص مساحة 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قررت أمانة  منطقة الجوف، إلزام أصحاب المحلات التجارية بدخول عدد محدد من الزبائن للمحل في الوقت نفسه، وخصصت مساحة 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية بهدف تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي خلال فترة السماح.

وبين المتحدث باسم أمانة الجوف عبدالله الماجد، أن أمانة المنطقة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وتسعى دائماً لتثقيف العاملين في المحلات التجارية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.


وطالب الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة بالمحلات أو المطاعم للتأكد من التزام الجميع بالتوجيهات الوقائية.

ويذكر أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

وأضاف متحدث الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن المصابين الجدد 83% أجانب، و17% سعوديين.

وبين المتحدث أن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة، 4 منها في مكة، وواحدة في جدة.

وذكر أن إجمالي إصابات كورونا 9362 حالة بينها 7567 حالة نشطة منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

أوضح متحدث وزارة الصحة: "سجلنا في المملكة ١٠٨٨ حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين".

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

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الكلمات المفتاحية

تخصيص المحلات التجارية اجمالي أمانة الجوف إجمالي الإصابات 362 10 أمتار

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